Партия Меркель выбрала нового лидера

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Председателем партии бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз (ХДС) выбрали Фридриха Мерца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Детали

Партия впервые в истории провела референдум, чтобы выбрать нового лидера.

Корпоративный юрист и бывший глава парламентской группы ХДС Фридрих Мерц набрал 62,1% голосов. Он победил своих конкурентов Хельге Брауна (12,1%) и Норберта Реттгена (25,8%).

В целом явка составляла почти 64%. Голосовать можно было как в цифровом формате, так и по почте.

Формально результат опроса еще должен утвердить партийный съезд, который состоится 21 и 22 января.

Согласно действующему графику, будущий лидер ХДС должен официально вступить в должность 22 января.

Напомним

8 декабря новым канцлером Германии стал социал-демократ Олаф Шольц. До него этот пост 16 лет занимала Ангела Меркель.