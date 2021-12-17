Оператор ГТС Украины обратился к немецкому регулятору с просьбой пересмотреть решение по "Северному потоку-2"

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Оператор ГТС Украины обратился к Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ относительно пересмотра решения о влиянии сертификации оператора “Северный поток-2” на безопасность поставок газа в ЕС. Об этом заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон, пишет УНН.

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“ОГТСУ обратился в Федеральное министерство экономики и защиты климата ФРГ относительно пересмотра решения о влиянии сертификации оператора „Северный поток-2“ на безопасность поставок газа в Германию и другие страны ЕС. Потому что считаем, что наши аргументы могут воспринять как новые обстоятельства, способные повлиять на позицию профильного министерства ФРГ”, — написал Макогон в своем Facebook.

Детали

Со слов руководителя Оператора, “Северный поток-2” — это не внутренняя проблема только Украины, но геополитический проект, который несет угрозы для Европы, и, собственно, для самой Германии.

Важно, чтобы аргументы в подтверждение рисков звучали в противовес мнения заинтересованных предпринимателей, ведь этот газопровод не имеет ничего общего с экономикой или усилением энергетической безопасности, отметил он.

“Поэтому Оператор ГТС Украины использует все возможности, чтобы быть услышанными. Прежде всего это участие в процессе сертификации Nord Stream-2 AG, это постоянная коммуникация с Еврокомиссией, это встречи с нашими международными партнерами, коллегами, участниками рынка”, — написал Макогон.

Контекст

26 октября министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям вывод, который касается сертификации “Северный поток-2”.



В документе говорится о том, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию и ЕС.

Глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко назвал это решение “печальным” и предупредил о “критической угрозе для безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС”.