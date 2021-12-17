В Кремле заметили, что Украина и Россия – не союзники

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украина на сегодня не является партнером и союзником страны-агрессора России. К такому выводу пришел пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российскому телеканалу, пишет УНН.

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“Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее, на данном этапе да, полностью”, — сказал он, добавив, что между странами “отношений как таковых нет”.

Детали

О намерении Украины вступить в НАТО пресс-секретарь Путина заявил, что это “очень плохо”, уточнив — “для нас”.

Однако позже он отметил, что НАТО якобы “начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины”.

Добавим

МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Москва в частности предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.

Более того, Вашингтону предложено подписаться под тезисом о том, что ему отныне запрещено развивать с этими странами “двустороннее военное сотрудничество”. Речь в первую очередь идет об Украине и Грузии.

Белый дом ранее сегодня заявил по этому поводу, что не будет вести переговоры о европейской безопасности без европейских союзников.

В НАТО отметили, что Альянс получил последние “предложения” России, и такой диалог должен проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.