Эскалация на Донбассе, НАТО и визит в Киев: о чем Зеленский говорил с премьером Британии

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Как сообщили в офисе Президента, говорили об эскалации на Донбассе, НАТО и визите в Киев, передает УНН.

Детали

Глава государства проинформировал собеседника о ситуации безопасности вокруг Украины и недавних инициативах нашего государства в контексте мирного урегулирования, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы. Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов международных партнеров Украины с целью деэскалации ситуации и мирного урегулирования на Донбассе.

Борис Джонсон подтвердил твердую и непоколебимую поддержку со стороны Великобритании суверенитета и территориальной целостности нашего государства, отметили в Офисе.

В то же время Зеленский поблагодарил премьер-министра за солидарность с Украиной и его дипломатические усилия для предотвращения дальнейшей агрессии РФ против нашего государства.

“Ценим лидерство Великобритании, в частности в рамках председательства в „Группе семи", в формировании единого скоординированного ответа западных партнеров на действия РФ", - подчеркнул Президент.

Лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности. Они выразили общую позицию относительно неприемлемости использования проекта "Северный поток-2" в качестве оружия.

Добавим

В контексте обсуждения взаимодействия Украины с НАТО Глава Украинского государства и Премьер-министр Великобритании констатировали общий подход относительно того, что ни одна третья страна не может блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Собеседники положительно оценили двустороннее взаимодействие по развитию оборонных возможностей нашего государства и укреплению украинского флота.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон отметили существенный рост двустороннего товарооборота с начала действия Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическое партнерство между Украиной и Великобританией, а также перспективы для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Состоялся обмен мнениями относительно дальнейших мер политического диалога на высшем уровне. Глава государства возобновил приглашение Борису Джонсону посетить Украину в следующем году.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.