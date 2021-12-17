В Кремле заявили, что никакой темы транзита власти в РФ нет

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент РФ Владимир Путин еще не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году. Об это сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью российскому телеканалу и добавил, что "на рабочем уровне никакой темы транзита власти в 2024 году нет", пишет УНН.

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“На рабочем уровне никакой темы транзита нет... Обсуждать тему транзита сейчас, когда остается три года до выборов, когда мы знаем что Путин имеет право дальше выставляться (на выборы — ред.) при желании — он еще не определился, по крайней мере нам с вами не сказал, есть у него такое желание, или нет. В этих условиях обсуждение темы транзита — заработок политологов и т.д”, — заявил Песков.

Детали

Он также заявил, что следующим президентом России якобы станет “тот за кого проголосуем мы”.

Что было ранее

Государственная дума Российской Федерации 24 марта приняла в третьем чтении законопроект, который в частности дает право нынешнему президенту Владимиру Путину еще дважды баллотироваться на пост главы государства.

Летом прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, которым установил дату вступления в силу поправок в конституцию — 4 июля 2020 года.

Тем же указом глава Кремля распорядился произвести официальное опубликование Конституции России с внесенными в нее поправками. “Федеральной службе охраны Российской Федерации обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками на “Официальном интернет-портале правовой информации”, — указывалось в документе.

В декабре 2020 года Владимир Путин подписал закон, расширяющий гарантии неприкосновенности бывших президентов. Теперь главы государства после истечения своих полномочий могут нарушать Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях без риска подвергнуться преследованию. То же самое относится и к членам их семьи.



Напомним, 5 апреля 2021 года Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства.