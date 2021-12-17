Верещук провела совещание по строительству соцжилья для внутренне перемещенных лиц

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вице-премьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук провела совместное совещание с местными властями Харьковской области, а также с представителями агентств ООН, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Верещук.

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“Сегодня провели совместное совещание с местными властями Харьковской области, а также с представителями агентств ООН. Вопрос на повестке дня: как расселить места компактного проживания ВПЛ? Как их обеспечить?" - пишет министр.

Детали

Верещук констатировала, что в Харькове проживает едва ли не наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. Жилье - их основная проблема, напомнила она.

Поэтому Верещук, власти Харьковской области и представители агентств ООН договорились:

— Еще раз тщательно проанализировать потребности ВПЛ в местах компактного проживания (особое внимание к людям пожилого возраста, лиц с инвалидностью и семей с детьми);

— Строить социальное жилье для временного расселения ВПЛ;

— Увеличить субвенции на покупку жилья или участие в других жилищных программах.

“Спасибо господину Джеймсу Везериллу и госпоже Каролине Линдхольм Биллинг за содействие в решении проблемных вопросов наших людей”, — резюмировала министр.