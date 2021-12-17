МИД о российских проектах договора с США и соглашениях с НАТО: лучшие гарантии безопасности - сворачивание эскалации РФ

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас есть вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте. Так в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых “гарантиях безопасности”, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В связи с положениями этих проектов, которые касаются нашего государства, подчеркиваем, что только Украина и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в Альянсе, отметили в МИД.

Такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс, что подтверждается, в частности, в его заявлении от 16 декабря 2021 года.

Это же касается и исключительного суверенного права Украины самостоятельно определять развитие отношений с иностранными государствами на двустороннем уровне, в том числе в сфере военного сотрудничества, добавили в дипведомстве.

Цитата

"Акцентируем на общепризнанном факте - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас есть вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях. Именно сворачивание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта является лучшей гарантией безопасности на континенте", - отметили в МИД.

Добавим

В связи с этим призываем Россию, как первые конструктивные шаги для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата, в том числе общих согласованных выводов саммита Нормандской четверки 2019 года, которые касаются, прежде всего, неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и средств, продолжение процесса разминирования, выполнения политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита, открытие и обеспечение надлежащего функционирования новых пунктов пропуска на линии разграничения, проведения последующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и обмена соответствующими списками, резюмировали в ведомстве.

Контекст

МИД РФ в пятницу опубликовал проекты Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Москва в частности предложила юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. Более того, Вашингтону предложено подписаться под тезисом о том, что ему отныне запрещено развивать с этими странами “двустороннее военное сотрудничество”. Речь в первую очередь идет об Украине и Грузии.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.