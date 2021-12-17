Четыре тепловые электростанции переходят с угля на газ - Шмыгаль

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Четыре тепловые электростанции, в частности Луганская ТЭС, переходят на природный газ из-за недостатка угля. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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"Кабинет Министров и Министерство энергетики скоординировали свою деятельность с "Укрэнерго" и НКРЕКП. Ведется работа, которая касается поставок угля на склады отдельных ТЭЦ и ТЭС. Со стороны Минэнерго и Кабинета Министров были подготовлены специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и еще одной теплоэлектростанции. Для них разработан ряд мероприятий и дополнительная услуга для работы на газе", — рассказал Шмигаль.

Детали

По его словам, НКРЕКП должен принять решение о введении дополнительной услуги, чтобы цена использования газа для Луганской ТЭС была справедливой, поскольку нет физических возможностей поставлять уголь на эту станцию.

Добавим, что Шмигаль не уточнил о, каких именно объектах по недостатку угля идет речь, однако отметил, что о них говорилось в сообщении СБУ правительству от 8 декабря.

Дополнение

Как сообщалось в СМИ, СБУ предупредила об угрозах остановки тепло - и электроснабжения населения из-за дефицита угля.

Среди таких объектов:

Славянская ТЭС;

Луганская ТЭС;

Черниговская ТЭЦ;

Дарницкая ТЭЦ.

Министерство энергетики инициирует принятие правительством распоряжение о введении для ТЭС и ТЭЦ вспомогательной услуги по закупке газа для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.

Все 24 областные государственные администрации отчитались о 100% подключении тепла в жилом секторе. Аналогичный показатель — в учреждениях здравоохранения.

Согласно Меморандуму в этом осенне-зимнем периоде предусмотрено цену на газ для производителей тепла (ТКЭ) для населения — 7 420 грн за тыс куб. м с НДС (согласно трехлетнему договору поставки природного газа, предложенного Нафтогазом в пределах Объема I “Фиксированный”). Для бюджетных учреждений и религиозных организаций зафиксирована цена 16,4 грн за куб. м с НДС.

Напомним, стоимость газа для клиентов, которые получают голубое топливо от поставщика “последней надежды” (ПОН), без поддержки со стороны НКРЕКП для стабилизации цены с 1 декабря, может меняться ежедневно и может составить более 30 грн/куб. м.