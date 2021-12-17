Зеленский подписал закон о военных капелланах

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины “О Службе военного капелланства”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Президента.

Сообщается, что Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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“Во время мероприятия Глава государства подписал Закон Украины „О Службе военного капелланства“ № 1915-ІХ, который парламент принял 30 ноября”, — говорится в сообщении.

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Рада одобрила закон о капелланской службе.



Зеленский ранее сообщал, что 102 военные капелланы представляя разные конфессии официально работают в Вооруженных Силах Украины.