Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,19 -0,0031  EUR: 30,84 0,2249 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украина сможет рассчитывать на “более амбициозные” формулировки по европерспективе при председательстве в Совете ЕС Франции - Стефанишина
Украина сможет рассчитывать на “более амбициозные” формулировки по европерспективе при председательстве в Совете ЕС Франции - Стефанишина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5655

Зеленский подписал закон о военных капелланах

Зеленский подписал закон о военных капелланах

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины “О Службе военного капелланства”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Президента.

Сообщается, что Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Цитата

“Во время мероприятия Глава государства подписал Закон Украины „О Службе военного капелланства“ № 1915-ІХ, который парламент принял 30 ноября”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Рада одобрила закон о капелланской службе.

Зеленский ранее сообщал, что 102 военные капелланы представляя разные конфессии официально работают в Вооруженных Силах Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, закон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.