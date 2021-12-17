США заявили, что провели хорошие переговоры с новыми властями Германии по “Северному потоку-2”

КИЕВ. 17 декабря. УНН. США провели хорошие переговоры с новым правительством Германии по “Северному потоку-2”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госдепартамент США.

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“Что касается “Северного потока-2”, вы видели соглашение, которое США и Германия заключили в отношении воздействия на безопасность Украины и европейскую безопасность по мере продвижения “Северного потока-2”, — говориться в релизе брифинга представителя Госдепа.

Детали

Кроме того, сообщается, что между США и Германией есть соглашения и договоренности, относительно поддержки Украина и будущее этого трубопровода, включая его приостановку в случае дальнейшей агрессии РФ.

“У нас были хорошие беседы с новым правительством Германии, и они сделали несколько очень сильных собственных заявлений в отношении „Северного потока — 2“ и в отношении своей постоянной поддержки соглашения, которое мы с ними заключили”, — отмечается в релизе.

Дополнение

Оператор ГТС Украины обратился к Федерального министерства экономики и защиты климата ФРГ относительно пересмотра решения о влиянии сертификации оператора “Северный поток-2” на безопасность поставок газа в ЕС.

26 октября министерство экономики Германии направило Федеральному агентству по сетям вывод, который касается сертификации “Северный поток-2”.

В документе говорится о том, что газопровод не будет представлять опасности для поставок в Германию и ЕС.

Глава НАК “Нафтогаз” Юрий Витренко назвал это решение “печальным” и предупредил о “критической угрозе для безопасности поставок газа в Германии и других странах ЕС”.