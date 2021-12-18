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В Крыму освободили координатора "Крымской солидарности", удерживаемого в изоляторе более 20 суток

В Крыму освободили координатора "Крымской солидарности", удерживаемого в изоляторе более 20 суток

КИЕВ. 18 декабря. УНН. В оккупированном Симферополе вечером 17 декабря освободили общественного защитника и координатора “Крымской солидарности” Мустафу Сейдалиева, который отбыл административный арест за сообщение в соцсети, датированное 2012 годом. Об этом “Крим.Реалії” сообщили активисты “Крымской солидарности”, передает УНН.

Детали

Первые 14 суток Сейдалиев находился в изоляторе Евпатории, еще 10 — в ИВС Симферополя.

17 декабря подконтрольный России Верховный суд Крыма признал “законным ” админарест Сейдалиева за сообщение многолетней давности.

Напомним

Ранее решениями подконтрольного России Кировского районного суда Крыма Сейдалиєва признали виновным в совершении административных правонарушений по статье о “производстве и распространение экстремистских материалов”, ему назначили наказание в виде админареста на 10 суток за каждым протоколом.

Сейдалиева обвинили в том, что в 2012 году в соцсети “ВКонтакте” он разместил видеозапись, которая есть в российском списке экстремистских материалов.

Координатора “Крымской солидарности” не выпустили на волю после окончания первого срока административного ареста 7 декабря и отправили в изолятор еще на 10 суток.

Накануне во временно оккупированном Крыму силовики отпустили задержанного Куртумера Чалгозова.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары
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