США рассматривают пакеты расширенной оборонной помощи Украине - советник Байдена

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки “активно” рассматривают вопрос о новых пакетов военной помощи Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции “Совет по международным отношениям”, которая транслировалась на Youtube, передает УНН.

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“Сейчас мы продолжаем оказывать военную помощь Украине, и лишь на прошлой неделе прибыла еще одна партия помощи, и еще больше прибывать, у нас есть отработанный канал поставки.

Существует вопрос поглощающей способности, но мы постоянно оцениваем дополнительные потребности Украины, собирая потенциальные пакеты данных, и эти пакеты или активно рассматриваются, и, конечно, в конце концов, принятие решения о следующих шагах будет зависеть от президента. Но это не вопрос сказать „да“ или „нет“ одной единице оборудования или одному пакету. Мы движемся по каналу снабжения, по мере того, как мы это делаем, мы смотрим на большее количество вещей, к которым мы можем перейти, а затем на еще большее и так далее, и такова природа того, как мы рассматриваем помощь в обороне, и мы не переходим к какому-то конкретному решению. Речь идет об оценке потребностей (Украины) в реализации этих шагов. Вот как мы подходим к этому вопросу и к более широкому вопросу дипломатии с Россией”, — сказал он.

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