США рассматривают пакеты расширенной оборонной помощи Украине - советник Байдена
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки “активно” рассматривают вопрос о новых пакетов военной помощи Украине. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции “Совет по международным отношениям”, которая транслировалась на Youtube, передает УНН.
Цитата
“Сейчас мы продолжаем оказывать военную помощь Украине, и лишь на прошлой неделе прибыла еще одна партия помощи, и еще больше прибывать, у нас есть отработанный канал поставки.
Существует вопрос поглощающей способности, но мы постоянно оцениваем дополнительные потребности Украины, собирая потенциальные пакеты данных, и эти пакеты или активно рассматриваются, и, конечно, в конце концов, принятие решения о следующих шагах будет зависеть от президента. Но это не вопрос сказать „да“ или „нет“ одной единице оборудования или одному пакету. Мы движемся по каналу снабжения, по мере того, как мы это делаем, мы смотрим на большее количество вещей, к которым мы можем перейти, а затем на еще большее и так далее, и такова природа того, как мы рассматриваем помощь в обороне, и мы не переходим к какому-то конкретному решению. Речь идет об оценке потребностей (Украины) в реализации этих шагов. Вот как мы подходим к этому вопросу и к более широкому вопросу дипломатии с Россией”, — сказал он.
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Контекст
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также заявил, что США готовы обсуждать с Россией передан ей список требований относительно гарантий безопасности, но Вашингтон имеет и собственные предложения.
Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американским властям, российский МИДраскрыло17 декабря. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны происходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.
Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.