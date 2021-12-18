Порошенко покинул Украину перед вызовом на допрос
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко, которому сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) попытались вручить повестку для вызова на допрос по делу о поставках угля с территорий самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНВ”, покинул Украину. Его отъезд из страны в пятницу, 17 декабря, подтвердили в пресс-службе возглавляемой им партии “Европейская солидарность” (ЕС), передает УНН.
Контекст
В ГБР указали, что Порошенкопроигнорировал попыткупередачи повестки недалеко от здания Верховной Рады и “уехал в неизвестном направлении”.
Дело расследуется по ч. 1 И ч. 3 Ст. 258-5 О “финансировании терроризма”, ч. 1 Ст. 111 О “государственной измене” и ч. 1 Ст. 258-3 УК Украины “создание террористической организации”.
“Отбыл в турне”
В партии утверждают, что Порошенко “отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу”. Так, 18 и 19 декабря он проведет ряд встреч в Турции, в частности, посетит резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле, заявили в “Европейской солидарности” в посте, размещенном в Facebook.
Позже, 20 и 21 декабря, в Польше Порошенко примет участие в международной конференции на тему “Россия — Украина — НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге”, — уверяют в партии. Кроме того, запланированы двусторонние встречи политика с представителями парламентских и политических кругов в рамках консолидации усилий для помощи Украине в противодействии угрозам миру и безопасности, уверяют в “Европейской солидарности”.
Напомним
В начале февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по словам адвоката Порошенко, закрыло дело против пятого президента относительно возможной растраты 100 млрд долларов.
Другое дело — о, вероятно, незаконные поставки угля с территорий самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР” — касается периода с конца 2014 до начала 2015 года. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн. Гривен.
В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.