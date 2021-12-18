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Верещук: Киевские власти до сих пор не выделили участки под строительство жилья для ВПЛ

Верещук: Киевские власти до сих пор не выделили участки под строительство жилья для ВПЛ

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Вицепремьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что киевские власти до сих пор не выделили участки под строительство жилья для ВПЛ. Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"Херсон и Николаев выделил земельные участки под строительство жилья за средства Турции для внутренне перемещенных лиц, в частности крымских татар. Киевские власти почему-то не нашли ни времени, ни желания реально заняться таким важным вопросом. А жаль...",- подчеркнула Верещук.

Ранее

Ирина Верещук обращалась к Виталию Кличко и призвала столичную власть решить этот вопрос положительно.

"Еще раз хочу обратиться к киевскому городскому голове: "Турецкая сторона за свой счет готова построить жилье переселенцам. Пожалуйста, дайте под этот проект земельный участок, и тогда до конца 2023 года крымские татары смогут получить жилье в Киеве. Ведь подписаны все необходимые межправительственные соглашения с турецкими партнерами, выбран подрядчик и главное - есть финансирование, которое предоставляет Турецкая Республика. Почему мы не можем использовать такую возможность?!",- заявила Верещук.

Источник: УНН
Теги: крымские татары, строительство, жилье, Ирина Верещук
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