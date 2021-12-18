Зеленский подписал ряд законов, что касаются развития экономики, культуры и защиты окружающей среды

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, в частности закон "о сбалансированности бюджетных поступлений". Об этом сообщили в ОП, передает УНН.

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В частности, документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращения бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения. В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за пользование недрами для добычи руд железа.

Также документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введения минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, в частности, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Кроме того, предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенос отрицательного значения объекта обложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

Закон также содержит нормы для урегулирования проблемных вопросов налогообложения и обеспечения поддержки бизнеса.

Также, Зеленский подписал закон о налогообложении в "Дия City".

Отметим, что документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов "Дия Сити", в том числе возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях - по принципу налога на выведенный капитал, налог на доходы физических лиц с доходов специалистов резидентов "Дия Сити" в виде зарплаты, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения и перехода прав по ставке 5%, если такие доходы специалиста не превышают 240 тыс. евро на год и тому подобное.

Документ предусматривает гарантию определенных условий налогообложения для резидентов "Дия Сити" на 25 лет.

Также, подписан закон об упрощении получения гражданства Украины для иностранных бойцов.

Ним предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или составляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения.

Кроме того, Зеленский подписал закон "О внесении изменений к некоторым законам Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих ее специальный статус.

Документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан на оккупированных территориях, а также дает возможность определить места оформления документов.

Также, подписан закон о ратификации Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и справедливом и равноправном распределении выгод от их применения к Конвенции о биологическом разнообразии цель которого, предоставления надлежащего доступа к генетическому ресурсу и передачи соответствующих технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также содействие сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.

Реализация документа поможет в сохранении природных ресурсов, повышении инвестиционной привлекательности и улучшении имиджа государства, для которого вопрос сохранения окружающей среды является одним из приоритетных.

Что касается культуры, то подписан закон о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе "Креативная Европа".

Напомним

Ранее Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон № 5376 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине”. Этим документом определены налоговые условия специального правового режима для ИТ "Дия City".