"За новый социализм" – новое название политической партии СЛС

КИЕВ. 18 декабря. УНН. "За новый социализм" – такое новое название получила политическая партия "Союз Левых Сил". Это решение было принято сегодня, 18 декабря, на VII съезде партии, на котором присутствовали делегаты практически из всех регионов Украины, информирует УНН со ссылкой пресс-службу партии.

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"За новый социализм" — это о построении в Украине нового социального государства, ориентирующегося не на социальные минимумы, а на Социальный максимум. И основываться оно будет на социалистической современной идеологии. Идеологии, которая допускает частное предпринимательство, частную собственность, частную инициативу.

Идеологии, которая стоит на ликвидации олигархата и его влияния. Идеологии мира и взаимопонимания и поддержки. Идеологии построения такого государства, которое будет оберегом для человека, а не его врагом.

Идеологии, которая с пониманием относится к допущенным на пути социалистического развития ошибкам. Идеологии, которая учитывает передовой опыт и Советского Союза, и развитых стран современности», — отметил лидер партии Максим Гольдарб.

Он подчеркнул, что опыт показал бесперспективность и губительность пути, по которому идет Украина. Цель приверженцев партии — не возврат к прошлому, а синергия лучшего исторического опыта, а также современных тенденций развития социалистических стран.

"Если мы этого не сделаем, получим другую альтернативу — уничтожения и народа, и Украины, которые уже попали под каток олигархического мира", — резюмировал Максим Гольдарб.