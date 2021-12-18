Зеленский провел онлайн встречу с представителями украинских организаций за рубежом: о чем говорили

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с членами ведущих организаций зарубежных украинцев. В мероприятии приняли участие представители украинских организаций из Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Эстонии, Италии, Испании, Канады, Германии, Литвы, Южно-Африканской Республики, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Чехии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Зеленский ознакомил участников встречи с актуальной ситуацией безопасности на востоке нашего государства и вдоль границы Украины. Он отметил важность солидарной поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны международного сообщества. Глава государства выразил благодарность зарубежным украинцам за важную роль в формировании широкой международной поддержки Украины, прежде всего в вопросах противодействия российской агрессии.

“Президент также поблагодарил за поддержку реализации стратегического курса Украины относительно членства в ЕС. Он попросил зарубежное украинство активно участвовать в поддержке процесса признания европейской перспективы Украины всеми государствами-членами Евросоюза”, — говорится в сообщении.

Говоря о приоритетах евроатлантического курса Украины, Зеленский отметил важность предстоящего саммита НАТО в 2022 году в Мадриде. Он отметил необходимость работы не только по обеспечению приглашения Украины принять участие в этом мероприятии, но и по принятию Альянсом решений о дальнейшем алгоритме углубления отношений с нашим государством.

Президент отдельно сделал акцент на важности усиленного внимания зарубежного украинства к инициативе “Крымская платформа”. Он обратился с просьбой о более активном приобщении иностранных украинцев к деятельности Крымской платформы и расширении круга ее стран-участниц.

Глава государства высоко оценил выдающиеся усилия зарубежных украинцев по признанию международным сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Глава государства отметил важность участия иностранных лидеров в памятных мероприятиях, которые состоятся в 2022 году и будут посвящены 90-й годовщине тех трагических событий.

В частности, Зеленский ознакомил зарубежное украинство с ключевыми достижениями в процессе комплексных реформ в государстве, которые реализуются несмотря на продолжение внешней агрессии.

В рамках онлайн-встречи ее участники обменялись мнениями относительно процесса законодательного оформления института множественного гражданства в Украине, что является предметом особого внимания и интереса для зарубежных украинцев.

Напомним

Ранее Зеленский подписал ряд законов, которые касаются развития экономики, культуры и защиты окружающей среды.