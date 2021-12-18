Глава крупнейшей правительственной фракции Германии призвал к переговорам с РФ по Украине

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Взгляд России на НАТО следует принять во внимание, заявил глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютценіх, комментируя подготовленный МИД России пакет требований относительно гарантий безопасности для РФ, который, в частности, предусматривает отказ от планов вступления Украины в НАТО, передает УНН со ссылкой на DW и Reuters.

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“Конечно, российские предложения в адрес США и НАТО по минимизации угроз в Европе написаны с позиции Москвы. И все же стоит провести их тщательную проверку и сформулировать собственную позицию”, — сказал политик в интервью информагентству Reuters в субботу, 18 декабря. “Нам нужно сесть за стол переговоров. Нам нужно провести четкие границы, однако в то же время пытаться найти выход из порочного круга эскалации (накала. — Ред.)”, — добавил он.

В новой правящей коалиции в Бундестаге, которое назначило правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем, СДПГ формирует самую большую фракцию. Критики социал-демократов в Германии нередко высказывают мнение, что эта партия слишком лояльно относится к нынешнему российскому руководству. Реагируя на подобные высказывания оппонентов, Мютцених подчеркнул, что он и его соратники по партии “не наивны и знают, с кем им приходится иметь дело, когда речь идет о России”. “И все же стоит иметь четкое представление о том, что другая сторона воспринимает как угрозу для себя, даже если не разделяешь его позицию”, — отметил он.

Председатель фракции СДПГ о конфликте РФ и Украины

По мнению Рольфа Мютцениха, президент России Владимир Путин хочет изменить в Европе статус-кво. “В прошлом Путин неоднократно пытался отвлечь внимание от внутриполитических проблем через создание внешнеполитической напряженности”, — отметил социал-демократ. “Конечно, Путин хочет изменить статус-кво. Аннексия Крыма вопреки международному праву была четким сигналом”, — добавил он.

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Цель нынешних военных маневров российской стороны вблизи границы с Украиной, по словам Мютценіха, непонятная. “Приведет ли концентрация войск на границе до нападения на Украину, мы не знаем наверняка, однако многие предполагают, что это именно так”, — сказал политик.

В продолжение темы Украины Мютцених обратил внимание на ее внутриполитические проблемы. “Мы заслуженно критикуем то, что происходит на востоке этой страны. Но ведь и в самой Украине (на подконтрольной правительству в Киеве территории. — Ред.) Нет прогресса по реформам, — считает Мютцених. — Существуют проблемы и с независимостью правосудия, и с властью олигархов. Украина нуждается в изменениях и реформах”.

В то же время социал-демократ поддержал решение Североатлантического Альянса предоставить Киеву оборонительные беспилотники.