Признать Украинскую автокефалию Грузинской церкви мешает Россия — Епифаний

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний убежден, что Грузинская церковь не признает ПЦУ из-за шантажа со стороны России. Об этом он заявил в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

По словам главы ПЦУ, “там есть влияние, как мы понимаем и знаем, Российской Федерации, есть шантаж Грузинской церкви — если они признают украинскую автокефалию, то они окончательно заберут от них Абхазию, то есть часть оккупированной территории сейчас. И поэтому идет такое колебание”.

Он отметил, что “с грузинами украинцы имеют дружеские, хорошие отношения”. Однако глава ПЦУ выразил уверенность, что к процессу признания украинской автокефалии впоследствии присоединятся не только Грузинская, но и другие церкви.

“Непременно придет то время. Прошло только три года. Это очень короткие сроки, как мы знаем из истории церкви. Мы говорим о тысячелетней истории, о древних корнях. И в течение этих трех лет сделано и так очень много. И непременно в будущем к этому процессу присоединятся и другие церкви. Потому что правда всегда побеждает”, — отметил Епифаний.

Детали

Процесс признания вновь созданных канонических церквей другими церквями, как правило, длится годами или десятилетиями.

Напомним

В начале июня 2021 года в Тбилиси премьер-министр Украины Денис Шмыгаль лично попросил патриарха Грузинской православной церкви Илия Второй признать автокефалию Православной церкви Украины. Сейчас просьба осталась без ответа.

Контекст

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. На сегодня ее признали четыре православные церкви: Вселенский и Александрийский патриархаты, Элладская и Кипрская церкви.

В оккупированной Россией Абхазии на данный момент формально действует Грузинская православная церковь, считая этот сепаратистский регион своей канонической территорией.

Однако непризнанная Абхазская православная церковь, при поддержке Московского патриархата, активно пытается получить автокефалию.