Кулеба призвал Запад разъяснить санкции против Москвы в случае российского вторжения

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Западные чиновники должны четко объявить, какие шаги они сделают, если Россия начнет масштабное военное вторжение в Украину, призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз взвешивают возможные санкции и другие меры, передает УНН со ссылкой на WP.

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Кулеба сказал, что отсутствие деталей “в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе” может заставить российских чиновников сомневаться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное российское вторжение.

“Они будут думать, что мы просто “бла-бла-бла”, — сказал Кулеба в интервью в пятницу.

Контекст

Высказывание Кулебы прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия выступила с развернутыми требованиями к США и НАТО прекратить расширение на восток и фактически объявила все бывшие советские республики, включая Украину, недоступными для западных военных союзов или сотрудничества.