Кулеба призвал Запад разъяснить санкции против Москвы в случае российского вторжения
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Западные чиновники должны четко объявить, какие шаги они сделают, если Россия начнет масштабное военное вторжение в Украину, призвал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз взвешивают возможные санкции и другие меры, передает УНН со ссылкой на WP.
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Кулеба сказал, что отсутствие деталей “в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе” может заставить российских чиновников сомневаться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное российское вторжение.
“Они будут думать, что мы просто “бла-бла-бла”, — сказал Кулеба в интервью в пятницу.
Контекст
Высказывание Кулебы прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия выступила с развернутыми требованиями к США и НАТО прекратить расширение на восток и фактически объявила все бывшие советские республики, включая Украину, недоступными для западных военных союзов или сотрудничества.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать с Россией переданный ей список требований относительно гарантий безопасности, но Вашингтон имеет и собственные предложения.
Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американской власти, российское МИД раскрыло 17 декабря. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны происходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.
Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.