У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти - Ясько

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Посттравматический синдром, который имеет Михаил Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которые он перенес в Глданской тюрьме. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Лиза Ясько после того, как посетила третьего президента Грузии в Горийском военном госпитале, передает УНН со ссылкой на Грузия.Online.

Детали

По ее словам, с учетом этих симптомов нельзя перевести Саакашвили в Руставскую тюрьму.

“Он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового. Могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен происходить на свободе. Посттравматический синдром, который имеет Михаил Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, что вызвано тем насилием и пытками, которые он перепонес в Глданской тюрьме”, — заявила Лиза Ясько.

Как объяснила Ясько журналистам, будет ли присутствовать Саакашвили на судебном процессе, назначенном на 22 декабря, это в основном зависит от его состояния здоровья.

Контекст

Михаила Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщали, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодал 50 дней в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

Группа врачей по инициативе омбудсмена Грузии Нино Ломджарии обследовала заключенного Саакашвили и осмотрела условия тюремной больницы.

В заключении отметили, что из-за длительного голодания у Саакашвили развились судороги, вызванные энцефалопатией Вернике — серьезное заболевание мозга, вследствие которого можно впасть в кому.

Медики призвали власти Грузии немедленно перевести заключенного в многопрофильную высокотехнологичную больницу для проведения исследований головного мозга.

19 ноября Саакашвили перевезли из тюремной больницы в военный госпиталь. После этого бывший президент Грузии прекратил голодовку.