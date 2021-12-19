Мы должны быть нацелены на Путина и его окружение: новый министр обороны Германии призвала ужесточить персональные санкции против РФ

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Новый министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выступает з ужесточение персональных санкций против Кремля. Об этом она рассказала в интервью для Bild am Sonntag, комментируя ситуацию на границе РФ и Украины, передает УНН.

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“Понятно: агрессор — Россия. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций. Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками”, — сказала Ламбрехт.

Детали

По ее словам, нужно исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций.

“И все дальнейшие шаги должны быть четко согласованы в альянсе”, — добавила она.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад разъяснить санкции против Москвы в случае российского вторжения.

Контекст

Высказывание Кулебы прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия выступила с развернутыми требованиями к США и НАТО прекратить расширение на восток и фактически объявила все бывшие советские республики, включая Украину, недоступными для западных военных союзов или сотрудничества.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать с Россией переданный ей список требований относительно гарантий безопасности, но Вашингтон имеет и собственные предложения.

Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американской власти, российское МИД раскрыло 17 декабря.

В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны происходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.