У США есть “окно в четыре недели” для предотвращения вторжения РФ в Украину - CNN

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент США Джо Байден поручил своей администрации использовать все возможные инструменты для предотвращения возможного вторжения России в Украину. У США есть “окно в четыре недели” для предотвращения вторжения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Цитата

"То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить (предотвратить вторжение России — ред.), — сказал один из американских чиновников.

Детали

По словам высокопоставленного чиновника США, опасаясь повторения ошибок, сделанных в 2014 году, когда США и Европа были застигнуты врасплох аннексией Крыма Россией, Байден приказал своей команде национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы попытаться сдержать президента России Владимира Путина.

По словам источников, санкции которые Вашингтон разрабатывает на случай возможных военных действий России, были бы непосильными, немедленными и нанесли бы значительные издержки российской экономике и финансовой системе.

Дополнение

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия еще не приняла решение о возможном вторжении в Украину.

Салливан также заявил, что США готовы обсуждать с Россией переданный ей список требований по гарантиям безопасности, но Вашингтон имеет и собственные предложения.

Контекст

Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американской власти, российское МИД раскрыло 17 декабря. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны происходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.