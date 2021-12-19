Премьер Финляндии об агрессии против Украины: Европа не может согласиться с представлениями РФ о ее сферах влияния

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Премьер-министр Финляндии Санна Марин убеждена, что возможное обострение в отношениях Москвы и Киева приведет к введению гораздо более жестких антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Об этом она заявила в интервью Yle Radio Suomi, передает УНН.

По словам Марин, сейчас коллективному Западу “нужно быть готовым к различным сценариям развития событий вокруг Украины.

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“Европа не может согласиться с представлениями России о ее сферах влияния”, — подчеркнула она. И добавила:"нам надо ясно дать понять, что если Россия продолжит действовать агрессивно в отношении Украины, то это будет иметь последствия“.

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Также Марин указала, что Вашингтон ранее декларировал намерение не общаться с Россией в одиночку, а только вместе с партнерами, и такого же мнения придерживаются в Брюсселе.

“На России лежит большая ответственность за то, чтобы ситуация не становилась хуже”, — констатировала Марин.

Что касается вступления Финляндии в НАТО, то, по словам Марин, Хельсинки самостоятельно отвечает за свою политику, и есть “возможности выбора”, включая и присоединение к НАТО. “Сейчас мы не обсуждаем этот вариант, но опция на будущее существует”, — заключила она.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.