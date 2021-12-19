Москва не контактирует с секретариатом НАТО - замглавы МИД РФ
Киев. 19 Декабря. УНН.Москва не контактирует с секретариатом НАТО, поскольку Брюссель сделал невозможной деятельность российских дипломатов. Об этом” ТАСС " заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передаетУНН.
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“Сейчас контактов с секретариатом НАТО нет и их не может быть, потому что НАТО сделало невозможным работу наших дипломатов в Брюсселе”, — сказал Грушко.
Детали
Он заявил, что активность НАТО в Европе будет обсуждаться Россией со странами альянса в контексте безопасности на континенте.
“Натовская тематика в контексте вопросов общеевропейской безопасности будет продолжать находиться на повестке дня в наших политических контактах со всеми странами альянса, которые будут готовы эту тему обсуждать”, — отметил он.
Да, состояние отношений России и НАТО был одной из тем состоявшихся в Париже переговоров в формате “2+2” на уровне министров иностранных дел и обороны РФ и Франции, отметил Грушко.
Кроме того, он заявил, что позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей.
Дополнения
Александр Грушко накануне заявил, что страны Запада имеют “два варианта” действий по предложениям России в сфере безопасности.
Первое — это серьезно отнестись к предложениям, которые РФ положили для НАТО и США на стол, или иметь дело с военно-технической альтернативой России.
Контекст
Высказывание Кулебы прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия выступила с развернутыми требованиями к США и НАТО прекратить расширение на восток и фактически объявила все бывшие советские республики, включая украину, недоступными для западных военных союзов или сотрудничества.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США готовы обсуждать с Россией передан ей список требований относительно гарантий безопасности, но Вашингтон имеет и собственные предложения.
Содержание этого списка из восьми пунктов, переданного американской власти, российское МИД раскрыло 17 декабря. В частности, Россия считает, что США не должны создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и призывает Вашингтон принять обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что переговоры с Россией по безопасности должны происходить с участием партнеров США в Европе. В Евросоюзе подчеркнули, что Россия должна принимать и уважать право других стран выбирать свою внешнюю политику и союзы, в которые они хотели бы вступить.
Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.
Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.
На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.
Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.