Москва не контактирует с секретариатом НАТО - замглавы МИД РФ

Киев. 19 Декабря. УНН.Москва не контактирует с секретариатом НАТО, поскольку Брюссель сделал невозможной деятельность российских дипломатов. Об этом” ТАСС " заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передаетУНН.

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“Сейчас контактов с секретариатом НАТО нет и их не может быть, потому что НАТО сделало невозможным работу наших дипломатов в Брюсселе”, — сказал Грушко.

Детали

Он заявил, что активность НАТО в Европе будет обсуждаться Россией со странами альянса в контексте безопасности на континенте.

“Натовская тематика в контексте вопросов общеевропейской безопасности будет продолжать находиться на повестке дня в наших политических контактах со всеми странами альянса, которые будут готовы эту тему обсуждать”, — отметил он.

Да, состояние отношений России и НАТО был одной из тем состоявшихся в Париже переговоров в формате “2+2” на уровне министров иностранных дел и обороны РФ и Франции, отметил Грушко.

Кроме того, он заявил, что позиция США в диалоге РФ с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе будет определяющей.

Дополнения

Александр Грушко накануне заявил, что страны Запада имеют “два варианта” действий по предложениям России в сфере безопасности.

Первое — это серьезно отнестись к предложениям, которые РФ положили для НАТО и США на стол, или иметь дело с военно-технической альтернативой России.

Контекст