КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва готова передать Украине летальное оружие на фоне угрозы нового вторжения РФ, сообщает литовский медиакомпания LRT в воскресенье, 19 декабря, передает УНН.

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“Необходимо всячески поддержать Украину, и Литва готова к этому, включительно с передачей Украине летального оружия”, — заявил Анушаускас во время совместного брифинга с министром обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (цитата по DW) в Рукли, литовской военной базе, где дислоцируются силы НАТО.

Впрочем, какое именно оружие Литва передаст Украине, министр не уточнил. “Я не буду сейчас отвечать прямо, это вопрос многостороннего соглашения, поскольку привлечено несколько государств, не только донор и получатель вооружений, но также производитель и поставщик”, — заметил Анушаускас.

Литва: Требования РФ к НАТО невозможно выполнить

Анушаускас также отметил, что в ситуации, когда силы РФ в Калининградской области в десять раз превышают батальон, развернутый в Рукли, невозможно выполнить требования Москвы к НАТО. “Я считаю, что их нужно отбросить”, — сказал литовский министр.

Контекст

17 декабря МИД России опубликовало список требований к НАТО, что предусматривает отказ от дальнейшего расширения на восток и включении Украины в состав Альянса, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых можно атаковать территорию РФ.