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Суды дали разрешение на задержание Одесского беглеца Тарпана

Суды дали разрешение на задержание Одесского беглеца Тарпана

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Суды еще в 2017 и 2018 годах дали разрешение на задержание экс-бизнесмена, а ныне главного подозреваемого в хищении средств на проекте “Глубоководный выпуск” Руслана Тарпана. Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда г. Одессы, передает УНН.

Цитата

“В связи с тем, что ЛИЦО_1 (Тарпан, — ред.). Не был объявлен в международный розыск, стороной обвинения инициировалось вопрос о получении разрешения на задержание подозреваемого ЛИЦО_1, которые удовлетворялись следственным судьей Херсонского городского суда Херсонской области от 31.05.2017 года и Киевского районного суда г. Одессы от 25.05.2018года”, — говорится в постановлении.

К теме

По состоянию на сейчас Тарпан уже объявлен в международный розыск через Интерпол с “синим оповещением”.

Также известно о том, что правоохранительные органы Украины предпринимают меры в отношении изменения “синего” оповещения розыска Тарпана, на “красное”, предусматривающий его задержания за рубежом и дальнейшую возможность экстрадиции в Украину.

Напомним

Сейчас в Киевском районном суде. Одессы рассматривается ходатайства прокуроров об избрании Тарпану меры пресечения в виде ареста.

Сам подозреваемый в хищении более 300 млн грн на проекте “Глубоководный выпуск” уже 4 года скрывается за границей. Вероятно, проживает в ОАЭ.

В конце сентября текущего года Генеральный прокурор, по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, согласовала продление сроков досудебного расследования дела “Тарпана” до 12 месяцев. Кроме того, Генеральный прокурор согласилась и с необходимостью обращения к следственному судье с ходатайством об аресте Тарпана.

Адвокаты подозреваемого, в свою очередь, всячески стараются затянуть процесс избрания Тарпану меры пресечения.

Источник: УНН
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