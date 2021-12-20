Кремль, а не Запад, подталкивает Украину к вступлению в НАТО - посол в ЕС Ченцов

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Угрозу войны России против Украины следует рассматривать с точки зрения геополитических и политических потребностей последней. Об этом заявил представитель Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов в интервью EUobserver, пишет УНН.

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“Ему (российскому режиму — ред.) нужен толчок вроде Крыма, чтобы дополнить свой имидж и представить, будто у него есть место за главным столом (на мировой арене — ред.)”, — сказал Ченцов.

Однако, с его слов, если кто-то в Москве думает, что Украина станет “легкой добычей” в 2021 году, он ошибается.

“Кремль не понимает Украину. Они думают, что это легкая добыча — что есть сильные пророссийские настроения и нет национальной украинской идеи. Это совершенно другая страна по сравнению с ситуацией 2014 года”, — заявил дипломат.

Детали

Кроме того, нарратив Москвы по Украине не сходится, отметил Ченцов.

Так, он отметил, что в одну минуту Кремль говорит, что существует риск войны из-за заявки Украины на членство в НАТО. Но в следующую минуту он уже заявляет, что это может произойти из-за предполагаемого “геноцида” на востоке Украины.

“Эти два нарратива вместе не имеют смысла. Как это должно работать (по мнению России — ред.)? В один день мы вступаем в НАТО, а на следующий день приказываем своим солдатам совершать преступления?”, — интересуется дипломат.

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“Ирония ситуации заключается в том, что именно Кремль, а не Запад, подталкивает Украину к вступлению в НАТО ”, - добавил он.

Что было ранее

17 декабря МИД России опубликовало список требований к НАТО, что предусматривает отказ от дальнейшего расширения на восток и включении Украины в состав Альянса, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых возможно атаковать территорию РФ.



Украинские власти и западные партнеры в последнее время обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование Путина заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

На фоне этого президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря провели двусторонние переговоры через видеосвязь, которые длились два часа.

Как заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров Путина и Байдена, Джо Байден не пошел на уступки Владимиру Путину относительно гарантий не позволить Украине вступить в НАТО.