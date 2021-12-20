В Нидерландах стартовали слушания по MH17: прокуратура начнет оглашать приговор

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Нидерландах стартовало заседание суда по делу о сбитии самолета рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году. Суд ответит на ходатайство защиты Олега Пулатова. Прокуратура огласит требования по приговору для четырех обвиняемых, передает УНН.

Детали

Так, в начале заседания председательствующий судья Фредерик Стейнхаус приступил к ответам на письменные заявления родственников и ходатайства, поданыне защитой.

Судья заявил, что заявления родственников произвели на суд “огромное впечатление”.

Далее должен выступать представитель прокуратуры. Ранее сегодня прокуратура Нидерландов заявила, что в суде будут представлены ходатайства о вынесении приговоров.

“Сегодня в 10:00 (11:00 по Киеву – ред.) прокуратура приступит к оглашению обвинительного заключения по делу MH17. Прокуратура объяснит доказательства против 4 подсудимых. Презентация продлится 3 дня и завершится в среду оглашением требуемого приговора”, - сообщили в прокуратуре.



Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.



24 мая 2018 года Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащего 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019 года следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.