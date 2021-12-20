МИД России заявил, что ожидает от США "срочного прямого ответа" касательно предложений по НАТО

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Ситуация в отношениях России и Запада очень острая и “может осложниться еще больше”, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Москва допускает положительное развитие событий в случае, если Вашингтон пойдет навстречу по гарантиям безопасности. Причем ответ американской стороны, по его словам, нужен срочно, пишет УНН со ссылкой на российские федеральные СМИ.

Цитата

“Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, — сказал Рябков журналистам. — Если они (США) пойдут навстречу нам по нашим требованиям и запустят переговоры по двум проектам соглашений, которые у них есть, я думаю, мы продвинемся в этом направлении (отношений с Вашингтоном)”.

Детали

“Пока мы видим только всякие публичные высказывания, в основном представителей не США, но это тоже имеет значение. Главное, конечно, посмотреть, что нам скажут из Вашингтона”, — решил добавить российский замминистра.

Контекст

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами.