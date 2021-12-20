Глава делегации РФ по вопросам безопасности в Вене пригрозил военным ответом, "если НАТО будет наступать на болевые точки"

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В отношениях России и НАТО наступает “момент истины”, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, если НАТО продолжит наступать на “больные точки” России, последует военный ответ, пишет УНН со ссылкой на федеральные российские СМИ.

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“Все прекрасно понимают, наступает в отношениях России и НАТО момент истины. Нельзя постоянно наступать на больные точки России, нужно определяться... Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива — это военно-технический и военный ответы России”, — сказал Гаврилов.

Контекст

Ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно — на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил про обещания альянса “со временем” принять в него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО “красной линией” для себя.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами. ЕС выступил за обсуждение безопасности в рамках уже существующих форматов.

Сегодня в МИД РФ заявили, что ожидают от США “срочного прямого ответа” касательно предложений по НАТО.