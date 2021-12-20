Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,25 0,0554  EUR: 30,86 0,0138 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Украинские товары покоряют американский рынок: как легко начать торговать на Amazon
Украинские товары покоряют американский рынок: как легко начать торговать на Amazon
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5535

"Золотую трубу Тарпана" передают в управление АРМА-прокуратура

"Золотую трубу Тарпана" передают в управление АРМА-прокуратура

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Объект незавершенного строительства системы отвода сточных вод от станции биологической очистки “Северная” в Одессе на объекте “Глубоководный выпуск” — “Золотая труба Тарпана”, который признан вещественным доказательством и на который наложен арест, направлено в Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА, — ред.). Об этом УНН сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Цитата

“Постановление следственного судьи о наложении ареста на объект незавершенного строительства в соответствии с требованиями ст.100 УПК Украины направлены к исполнению Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений”, — сообщили правоохранители.

Добавим

Ранее имущество Руслана Тарпана, главного подозреваемого в хищении 320 млн грн во время строительства “Глубоководного выпуска”, которое находится на территории Украины и за ее пределами, решили арестовать с целью компенсации нанесенного государству ущерба.

Кроме Руслана Тарпана, за этим же делом судят еще семь человек, а именно: Бердичевского Сергея Федоровича, Романова Александра Алимовича, Попова Василия Степановича, Полуденка Игоря Евгеньевича, Бойко Виталия Анатольевича, Теплицкого Вадима Эдуардовича и Гетьмана Вадима Анатольевича.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.

В то же время именно Тарпан — главный подозреваемый. Сейчас Киевский районный суд Одессы начал рассмотрение ходатайства об избрании Тарпану меры пресечения. Прокуроры требуют ареста.

Это уже не впервые — еще в 2017 и 2018 годах суды давали разрешение на задержание одиозного бизнесмена.

Несмотря на это Тарпан продолжает находиться на свободе, более того — беспрепятственно ведет бизнес и проживает, по словам его адвокатов, в ОАЭ. Хотя уже 4-й год разыскивается украинскими правоохранителями и объявлен в международный розыск через Интерпол с “синим извещением”.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.