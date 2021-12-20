По крайней мере мы будем точно знать, где расположено ядерное оружие РФ: Зеленский об угрозах Беларуси

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Если Беларусь позволит разместить на своей территории часть ядерного оружия России, по крайней мере будет известно где оно находится. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конфренции по итогам саммита лидеров “Люблинского треугольника”, передает корреспондент УНН.

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“Мы все живые люди, но мне кажется что любые запугивания относительно путешествий или переноса ядерного оружия российской Федерации в разные уголки мира мне кажется мы много раз слышали, и о размещении ядерного оружия на временно оккупированной территории Крыма, сейчас слышим по Беларуси”, — заявил Зеленский.

“Я считаю, что такими вещами нельзя играть. А для Украины это привычная ситуация относительно очередной информационной атаки со стороны России, а сейчас можно говорить: со стороны России и некоторых представителей Беларуси”, — сказал Президент.

“По крайней мере мы будем точно знать, если так произойдет, где расположена часть ядерного оружия Российской Федерации”, — добавил он.

Детали

Информацию о возможном размещении ядерного оружия прокомментировали и два других лидера Люблинского треугольника.

Со слов Анджея Дуды, это будет “особый шаг, который многое изменит”. В то же время по его словам, от Александра Лукашенко ничего в этом плане не зависит, ведь все опирается на желаниях Кремля.

Гитанас Науседа добавил, что сегодня можно забыть о любой независимости Беларуси, а ее близость с Россией ставит вызов НАТО.

Контекст

Ранее министр иностранных дел страны режима Лукашенко Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить у себя ядерное оружие при якобы “угрозе” со стороны НАТО.



В Кремле, комментируя эту информацию, отметили, что в РФ рассматриваются самые разные варианты.