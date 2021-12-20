Дуда прокомментировал ультиматумы Кремля: призывает НАТО не реагировать на шантаж
Анджей Дуда
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Запад не должен идти на шантаж Кремля относительно "гарантий", которые требует Россия от НАТО. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "Люблинского треугольника", передает корреспондент УНН.
Цитата:
“Я здесь могу сказать в ответ на ваш вопрос, что, если посмотреть на историческую перспективу, то мы можем выучить для себя важные уроки, и если посмотреть, то в такой ситуации, когда есть одно государство с большим военным потенциалом и когда оно озвучивает ультиматум другим государствам, то если соглашаться на эти ультиматумы, то после этого идет серьезная военная агрессия такого государства. В результате начинается война. Поэтому мы не должны соглашаться на такие ультиматумы”, — сказал Дуда.
“Никогда не нужно поддаваться на такие ультиматумы и шантаж”, — добавил он.
Детали
Польский лидер выразил надежду, что и другим странам НАТО, в частности США, эта истина понятна.
Комментируя собственное “предложения”, он отметил, что “президент Путин или находится в такой ситуации, когда ему очень надо продемонстрировать имперскую силу России и что Россия может заставить другие государства сделать для того, чтобы показать свою гегемонию, или он пришел к выводу, что Запад, что НАТО сейчас переживает момент слабости, во время которого они согласятся на такие ультиматумы”.
Контекст
17 декабря МИД России опубликовало проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”. США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами.
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