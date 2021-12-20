Отправили по почте: в ГБР официально подтвердили сообщение подозрения Порошенко

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщили в ГБР, передает УНН.

Детали

Отмечается, что пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций “ЛНВ” и “ДНР”.

В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

Они подозреваются в покупке за государственные средства в ОРДЛО угля. По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу Украины в зависимость от Российской Федерации и террористических организаци, что в свою очередь подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также предоставило РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

“Производства осуществляются ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Санкциями вышеуказанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично его было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом (направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы)”, — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что пятому президенту Украины, ныне народному депутату Петру Порошенко выписали подозрение в государственной измене.

Добавим

В начале февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), по словам адвоката Порошенко, закрыло дело против пятого президента относительно возможного растраты 100 млрд долларов.

Другое дело — о, вероятно, незаконных поставкиах угля с территорий самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНВ” — касается периода с конца 2014 до начала 2015 года. По словам Генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку топлива, превышает 200 млн гривен. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчукута бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.