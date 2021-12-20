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Угольное дело: в четверг Порошенко вызывают в ГБР

Угольное дело: в четверг Порошенко вызывают в ГБР

Петр Порошенко

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Пятого президента, а ныне народного депутата Петра Порошенко, которому сегодня сообщили о подозрении, вызвали в четверг в ГБР. Об этом во время брифинга сообщили правоохранители, передает УНН.

Цитата

“Поскольку указанное лицо, бывший президент Украины, сегодня не прибыл по вызову, мы направили повторный вызов в четверг 23 декабря на 10 часов. Именно тогда будет решаться вопрос о вручении ходатайства об избрании меры пресечения”, — сообщил представитель ГБР.

Что было раньше

Сегодня пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Напомним

Следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Источник: УНН
Теги: Украина, ГБР, Петр Порошенко
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