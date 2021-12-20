FT: в НАТО хотят избежать прямого отказа от “предложений” Кремля

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Союзники по НАТО смирились с необходимостью вести переговоры с Россией, несмотря на невозможность выполнения многих требований Москвы в отношении альянса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times, пишет УНН.

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“Представители западных оборонных ведомств хотят избежать прямого отказа от предложений Кремля, стремясь найти области для взаимного согласия и успокоить ситуацию, при которой более 100 000 российских военнослужащих собрались на границах (Украины — ред.)”, — пишет издание.

Детали

Так, отмечается что представители Запада в частном порядке отвергли почти все требования России о “гарантиях” как неправдоподобные, ненадежные и противоречащие договорам, заключенным после окончания “холодной войны”.

Однако они признают, что закрытие дверей для предложения Москвы может ухудшить ситуацию, пишет FT. По данным издания, они считают, что эти предложения — “шанс для диалога наряду с угрозами санкций, если Москва предпримет шаги, чтобы поставить под угрозу Украину”.

Убедить Россию отказаться от наращивания военной мощи на границе с Украиной — которую, по предупреждению американской разведки, та может использовать для вторжения, — это основная цель НАТО.

Но поскольку альянс исключает любые уступки, которые могут повлиять на безопасность его членов или суверенитет Украины, чиновники говорят, что будет трудно найти области, где возможны детальные переговоры, отмечает издание.

“Проблема здесь в том, что если вы просто скажете „нет“ (требованиям Москвы — ред. FT), у вас не будет места для разговоров”, — сказал изданию высокопоставленный дипломат НАТО, добавив, что страны-члены НАТО и ЕС обсуждали, как реагировать.

Источники сообщили Financial Times, что пока нет единого мнения относительно того, как будут проходить переговоры или кто будет в них участвовать.

Сообщается, что западные дипломаты не хотят, чтобы Россия определяла условия какого-либо взаимодействия, поэтому переговоры начнутся только после того, как НАТО и США согласовывают свои собственные предложения по Москве.

“Мы обсудим те предложения, которые сейчас лежат на столе... со всеми нашими партнерами в ЕС и НАТО ”, - сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии Андреа Зассе.

“Важно, чтобы в нашем диалоге, который мы ведем (с Россией — ред. FT) на данный момент, мы оставались верными нашим собственным принципам. И одно из них — неделимость безопасности всех стран-членов НАТО. И это имеет последствия для того, что мы можем и не можем принять”.

Согласно заявлению в понедельник, министры обороны Северных и Балтийских стран единообразно отвергли требования России.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, изложивший в пятницу требования России, заявил в понедельник, что Москва пока не получила ответа от США.

Контекст

Ранее российская сторона критиковала политику НАТО по активному расширению, особенно — на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил про обещания альянса “со временем” принять в него Украину и Грузию. Россия неоднократно называла вступление Украины в НАТО “красной линией” для себя.

17 декабря МИД России опубликовал проект договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. РФ хочет юридически закрепить отказ от приема в НАТО “государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик”.



США сочли некоторые предложения неприемлемыми. Вашингтон планирует обсудить опасения России по поводу безопасности с европейскими партнерами. ЕС выступил за обсуждение безопасности в рамках уже существующих форматов.



Сегодня в МИД РФ заявили, что ожидают от США “срочного прямого ответа” касательно предложений по НАТО.