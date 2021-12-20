"Переворот в Одессе": имеет ли шанс секретарь горсовета от "Слуги народа" стать и. о. мэра вместо Труханова-мнения

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Опасения офиса Президента относительно государственного переворота, который якобы должен был состояться 1 декабря, оказались напрасными. А вот сами чиновники с Банковой, поговаривают, затеяли “переворот” в Одессе. По крайней мере, об этом утверждают источники УНН в ОП, и такие сценарии подтверждают политологи.

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“Такой сценарий обсуждается давно. По этому поводу ходит разная информация и слухи: чтобы, мол, действующий секретарь (Игорь Коваль — ред) стал и. о. мэра города. Надолго, потому что решение о перевыборах мэра принимает Верховная рада. А тянуть с выборами, как известно, можно долго”, — отметил политолог Виталий Бала.

И это по сути единственный шанс для представителей “Слуги народа” в Одессе, которым на сегодня является секретарь горсовета Игорь Коваль, занять кресло мэра Труханова и установить политический контроль над мэрией. Ведь даже в случае внеочередных выборов шансы пропрезидентской партии крайне малы и уступают даже ОПЗЖ, который по рейтингу ниже, чем партия Труханова, но выше “Слуг народа”. Сочетание обязанностей секретаря и и. о. мэра опробовано уже на Харькове, когда после смерти Геннадия Кернеса и. о. мэра стал секретарь горсовета Игорь Терехов, который в дальнейшем (как говорят, не без участия админресурса и поддержки ОП) выиграл внеочередные выборы.

Однако, такой сценарий в Одессе маловероятен, считает политолог Владимир Цибулько.

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“Потому что Труханов и его партия в горсовете имеют фактически контрольный пакет. А в целом — странная ситуация. Ведь партия Труханова („Доверяй делам“, — ред.) не враждебна к „Слуге народа“. Зачем слуги с ними конфликтуют? Чтобы получить для себя определенные преференции в местном самоуправлении?”, — добавляет эксперт.

Детали

Цибулько считает бесперспективными и уголовные дела, открытые против мэра Одессы Геннадия Труханова и его окружение, ведь их мотивы понятны — политическая борьба и попытка отстранить Труханова с кресла. Вспоминает политолог и конфликт между Трухановым и одесским бизнесменом сирийского происхождения Аднаном Киваном, который в Одессе один из крупнейших застройщиков.

“Всем известен конфликт между одесским бизнесменом Аднаном Киваном и мэром Одессы (подробнее о конфликте — по ссылке). Так вот Банковая в этом конфликте все больше играет на стороне Кивана. Банковая, по сути, втянулась в интересы одной из финансово-промышленных групп, и пробует использовать государственные инструменты для победы одних и поражения других”, — пояснил он.

О том, что так называемое “одесское дело” имеет не только экономическую подоплеку, но и политическое подтверждают сами детективы НАБУ и прокуроры САП, которые объявляют подозрения лицам, которые принимали непосредственное участие в создании и финансировании партии Геннадия Труханова “Доверяй делам”.

“Наименование политической партии „Селянская Украина“ было изменено на „Доверяй делам“ на съезде партии, который проходил 7 октября 2017 года, копия отчета предоставлена. Труханов Геннадий был избран в состав члена партии. Относительно выдвижения Геннадия Труханова как кандидата на должность Одесского городского головы политической партией „Доверяй делам“ сообщается, что указанное лицо действительно выдвигалось кандидатом от политической партии „Доверяй делам“. И указанный руководящий состав партии, в том числе фактически всегда входил в состав этого руководящего. Таким образом, ваша честь, указанная информация свидетельствует, что политический проект Галантерника Владимира Ильича по формированию в Одессе подконтрольной политической силы состоялся. Не секрет, что „Доверяй делам“ является крупнейшей фракцией, как на этом созыве, так и на предыдущем созыве”, — заявил прокурор САП Мусияка в одном из судебных процессов в “одесском деле”.

Добавим

Аднана Кивана считают одним из бенефициаров уголовного преследования Геннадия Труханова. Сначала Киван пробовал подкупить областного прокурора за 1 млн долларов, чтобы тот “заподозрил” мэра в преступлениях, а когда не получилось — ставку поставил на НАБУ. Там у него близкие отношения с первым заместителем директора бюро Гизо Углавой, который руководит следствием антикоррупционеров, через давнего товарища Михаила Саакашвили.

Сам Киван в своих интервью часто размышляет над тем, какой была бы Одесса, если бы мэром был он, а не Труханов. К тому же, фигурантом так называемого “одесского дела” НАБУ является строительная компания “Будова” — прямой конкурент строительной компании Kadorr Кивана, что выгодно последнему.