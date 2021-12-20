Конкурс на руководителя САП заблокирован: ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, отменив порядок работы Конкурсной комиссии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

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"По результатам рассмотрения дела судом было принято решение о частичном удовлетворении исковых требований путем отмены Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что решение суда мотивировано тем, что Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре является ответчиком по делу, но с 2015 года ее лишили полномочий на принятие оспариваемого порядка работы. В то же время орган, которому бы передали эти полномочия, не определили законодательно.

"Соответственно, судом было констатировано наличие пробелов в законодательстве относительно лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - добавили в суде.

Там также отметили, что это решение приняли в соответствии с Конституцией и законами Украины, "а не чьих-то прихотей, намерений, меморандумов и тому подобное".

Добавим

В октябре Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что конкурс на должность главы САП завершится в этом году.



Контекст

В сентябре 2020 года Верховная Рада поддержала проект постановления № 4104 об определении представителей Верховной Рады Украины в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП.

После этого международные дипломаты заявили, что комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого — добродетель и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть дальнейшая поддержка ЕС и США.

13 октября 2020 года прошло первое заседании комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Так, заседание началось с того, что члены комиссии больше часа спорили об участии в работе комиссии одного из избранных ее членов.