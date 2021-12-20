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“Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности транзита через Украину

“Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности транзита через Украину

КИЕВ. 20 декабря. УНН. “Газпром” отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину. Об этом в своем Facebook заявил глава ОГТСУ Сергей Макогон, пишет УНН.

Цитата

“Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС (1800 долл за тыс м3), имеются свободные транзитные мощности и несмотря на заявления главы РФ об увеличении поставок в ЕС, Газпром не забронировал дополнительные мощности на январь”, - написал Макогон.

Детали

Он добавил, что из-за этого “Газпром” не планирует увеличивать транзит более 109 млн м3 в сутки, что предусмотрено существующим контрактом.

Добавим

Российский “Газпром” в 2021 году прокачал через Украину почти на 30% меньше газа, чем в 2020 году и на 45% меньше, чем в 2019-ом.

По словам главы ОГТСУ, в 2021 году объем поставок Газпромом газа в страны ЕС составит около 145 млрд м3, что “станет минимумом за последние 6 лет и меньше чем в 2020 году”.

Накануне в "Газпроме" заявили о том, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

Источник: УНН
Теги: газ, ГТС, Газпром, Украина
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