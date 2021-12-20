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Резников вместе с главнокомандующим ВСУ прибыл в Венгрию: будут говорить об агрессии РФ и безопасности Европы

Резников вместе с главнокомандующим ВСУ прибыл в Венгрию: будут говорить об агрессии РФ и безопасности Европы

КИЕВ. 20 Декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный прибыли в Венгрию для двусторонних переговоров с венгерскими коллегами. Об этом информирует пресс-служба Минобороны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что ключевая цель визита — двусторонние переговоры с министром обороны Венгрии Тибором Бенкьо и Командующим Вооруженных Сил Венгрии генерал-лейтенантом Ромулусом Русин-Сэнди.

В центре внимания будет обсуждение интенсификации военно-политического диалога, двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами и так далее.

Кроме того, стороны обсудят ситуацию в Европе, в том числе в контексте угроз агрессивной политики РФ и ее негативное влияние на европейский порядок безопасности.

Добавим

Министр обороны Алексей Резников заявил, что опыт Вооруженных сил Украины является лучшим опытом в противостоянии с Российской Федерацией.

Он добавил, что Украина может сотрудничать на двусторонней основе со странами Nordic Group, в частности Балтии, Данией, Норвегией, Швецией, Финляндией и Великобританией для усиления стран. ”То есть это будет win-win situation", —подчеркнул министр.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Венгрия, Алексей Резников
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