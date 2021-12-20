Верещук: главная цель нашей работы - улучшение жизни людей, пострадавших от российской агрессии

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Вицепремьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук во время пресс-конференции представителей Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Школы политической аналитики НаУКМА относительно результатов комплексных социологических исследований в территориальных общинах г. Геническ Херсонской области и г. Старобельск Луганской области, рассказала о шагах, которые будут направлены на улучшение жизни людей, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации, передает УНН.

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“Для меня осознание реальных фактов есть основой любой политики. Мы должны понимать, что происходит в той или иной территориальной общине, чтобы правильно принимать решения, которые будут иметь долгосрочный эффект”, — пояснила она.

Верещук добавляет, что главная цель — это улучшение жизни людей, которые пострадали от вооруженной агрессии Российской Федерации, и тех, которые являются внутренне перемещенными лицами, и на сегодня, испытывают определенный дискомфорт.

“Мы как власть, Президент страны, Правительство, Верховная Рада, настроены и сделаем все от нас зависящее, чтобы проблем становилось меньше. По заказу Министерства реинтеграции и благодаря правительству Швейцарской Конфедерации, благодаря нашим коллегам, мы сможем оценить состояние проблем в Старобельской и Генической общинах. Я бы очень хотела, чтобы такие проекты были основой принятия решений, потому что ошибка при принятии решения это всегда и финансовые потери”, — прокомментировала она.

Верещук также добавила, что вопросы, которые нужно решать на национальном уровне будут решаться как можно быстрее. Например, ситуация с железнодорожными путями через Старобельскую общину, которая сейчас отрезана от железнодорожного сообщения.

“У нас до конца года в Луганской области при поддержке USIAD будет разработан проект, по которому в следующем году будет профинансировано строительство железнодорожной колеи, которая будет идти через Старобельскую общину. Мы сделаем то, чего не делалось уже несколько лет подряд”, — резюмировала вице-премьер.

Напомним

Вицепремьер-министр - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила, что Киевская власть до сих пор не выделила участки под строительство жилья для ВПО.