В США не советуют путешествовать в Украину из-за угрозы со стороны России и COVID-19

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Госдеп США продлил четвертый, самый высокий, уровень опасности для посещения Украины американскими гражданами из-за ситуации с распространением COVID-19, а также усилением военной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в обновленных рекомендациях внешнеполитического ведомства США, обнародованных в понедельник, пишет УНН.

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“Госдепартамент продолжает советовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть решение о путешествиях за усиления угрозы со стороны России”, — отмечается в сообщении.

Детали

Указывается, что в Украине наблюдается “очень высокий уровень” заболеваемости COVID-19. Тем, кто все же планирует совершить путешествие, настоятельно рекомендуется сделать полную и, в случае возможности, дополнительную вакцинацию.

Кроме того, отмечается об усилении угрозы со стороны Российской Федерации.

“Граждане США должны знать о том, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Также напоминаем гражданам США, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму, а также на подконтрольных России территориях восточной Украины, являются непредсказуемыми и могут ухудшиться без особых предупреждений”, — сообщается в документе.