The New York Times: США и Британия направили в Украину специалистов для предупреждения кибератак России

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Разведка США считает, что Россия вместо вторжения на украинскую территорию может провести кибератаку, которая выведет из строя электросети, банковскую систему и “другие важные компоненты экономики и правительства Украины”. Чтобы помешать этому, США и Великобритания направили в Украину экспертов в области кибербезопасности, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

Сколько человек входит в эту группу, не уточняется. Собеседники издания утверждают, что американские власти также рассматривают возможность привлечения ресурсов киберкомандования США.

Один из представителей американской разведки пояснил The New York Times, что проведение кибератаки “не потребует оккупации” Украины, а также может помочь России избежать санкций, которые “почти наверняка последуют” в случае вторжения. Источники издания считают, что российская сторона может осуществить кибератаку после православного Рождества, в конце первой недели января.

Информацию об отправке группы специалистов Вашингтон официально не подтвердил. В администрации США заявили, что “давно поддерживают усилия Украины по укреплению киберзащиты и повышению ее киберустойчивости”. В британском правительстве сказали, что помощь, которую Киеву оказывали Лондон и его союзники, “носит оборонительный характер”, но других деталей не привели.

Контекст

СМИ писали, что США ожидают наступления 175 тыс. российских военных на Украину в начале 2022 года. Президент России Владимир Путин, комментируя эту тему, заявил, что Москва якобы “проводит миролюбивую внешнюю политику”, но “вправе защищать свою безопасность”. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к любому развитию конфликта с Россией, в том числе к эскалации. Он предложил ввести в отношении Москвы превентивные санкции.