В Минздраве на этой неделе определятся относительно бустерной вакцинации в Украине - Шмыгаль

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Решение о сроках применения бустерной дозы от COVID-19 будет принято в четверг, 23 декабря. Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накануне вечером в эфире ток-шоу "Свобода слова на ICTV", пишет УНН.

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"В четверг в Минздраве будет заседать экспертный совет, который примет решение о дате и времени, и порядке применения третьей - бустерной - дозы вакцины", - сказал Шмыгаль.

С его слов, вакцин в Украине достаточно, и постоянно есть запас 9-10 млн доз четырех ключевых вакцин от COVID-19.

Дополнение

20 декабря глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в январе Минздрав планирует рассмотреть вопрос о возможности введения бустерной дозы с учетом подходов Европейского Союза.

На днях в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями.

О необходимости бустерной дозы стали активнее говорить с распространением в мире штамма коронавируса "Омикрон". Его уже зафиксировали и в Украине.

И тогда как, к примеру, в ЕС на фоне распространения очень заразного штамма коронавируса Omicron бустерную прививку сделали уже 62 миллиона человек, или почти 14% от около 450 миллионов населения блока, в Украине только планируют рассмотреть этот вопрос.

Добавим, Pfizer и BioNTech заявили ранее в этом месяце, что начальные лабораторные исследования показали, что для борьбы со штаммом "Омикрон" может потребоваться третья доза вакцины против COVID-19 после того, как у людей, которые только что получили две дозы вакцины, наблюдалось 25-кратное снижение нейтрализующих антител против этого варианта.