Боевики на Донбассе продолжают минировать участки вблизи линии соприкосновения - разведка

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Боевики на Донбассе продолжают минировать участки местности, приближенные к линии соприкосновения. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

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“Оккупанты продолжают минировать участки местности, приближенные к линии соприкосновения, с использованием запрещенных международными конвенциями (договорами) противопехотных мин типа ПОМ-2, ПМН-2, ОЗМ-72, МОН, что повышает угрозу местному гражданскому населению”, — говорится в сообщении.

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Кроме этого, командование РФ областях активизировало проведение инженерных работ по совершенствованию фортификационного оборудования передовых позиций. В частности, в районах дислокации передовых подразделений оборудуются ложные замаскированные позиции с учетом сезонных изменений местности, устанавливаются дополнительные муляжи вооружения и военной техники для введения в заблуждение командования Объединенных сил и провоцирования открытия огня.

Дополнение

На протяжении прошлых суток, 20 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.