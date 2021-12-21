Порошенко не придет на допрос по делу о госизмене: обещает вернуться в первой половине января

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко, которого 20 декабря в Украине обвинили в государственной измене и вызвали на допрос 23 декабря, вернется в страну уже в следующем году. Об этом он заявил в видеообращении, обнародованном 21 декабря, пишет УНН.

Цитата:

"Я вернусь в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков..." - сказал Порошенко в видеообращении, обнародованном сегодня.

Порошенко сказал, что работает "в Варшаве".

Детали

О том, что Петр Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований 23 декабря по делу о государственной измене, сообщил его адвокат Илья Новиков во вторник, 20 декабря, вечером.

"Нет (не придет на допрос - ред.), потому что почему он должен был бы на него пойти? Обе повестки - и та, которую в неудобный способ пытались вручить в пятницу, 17-го (декабря - ред.), и та, которую сегодня (в понедельник, 20 декабря - ред.) засунули ему в калитку, выписаны в неправильный способ", - отметил он в эфире ток-шоу "Обратный отсчет".

Но, указал адвокат, Порошенко вернется в Украину.

Что было ранее

20 декабря пятому президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко по почте было сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

Так, следователи ГБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство относительно преступной схемы поставок угля со временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям “ЛНР” и “ДНР” группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической организации) УК Украины.

В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.