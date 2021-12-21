Верещук в прямом эфире поставила Геращенко неудобный вопрос о Порошенко и Медведчука

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук и народный депутат от фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко поспорили в прямом эфире программы “Свобода слова на ICTV”, передает УНН.

Детали

В эфире “Свобода слова на ICTV” Геращенко пыталась защитить Петра Порошенко, которому вчера было объявлено подозрение в госизмене. Мол, подозрение Порошенко - безосновательное и политически мотивированное.

При этом Верещук загнала Геращенко в тупик вопросом о том, считает ли Геращенко подставным подозрение Медведчуку, с которым Порошенко работал в 2014 году. Геращенко не стала отвечать на этот вопрос.

Отметим

Вчера, 20 декабря, ГБР направило по почте сообщение о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве было сообщено о подозрении нардепу Виктору Медведчуку.

Расследование касается “угольного дела” — уголовного производства о поставках угля на украинские ТЭС из России и временно оккупированной территории Донбасса в 2014-2015 годах.

Теперь главными фигурантами по этому делу проходят четыре человека — Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бывший президент Украины Петр Порошенко.