Монастырский: ГМС должна прогнозировать миграционные риски

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Государственная миграционная служба должна превратиться из центра предоставления административных услуг в орган по прогнозированию миграционных рисков и борьбе с нелегальной миграцией. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на расширенном заседании коллегии ГМС, сообщает УНН по информации службы.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский подчеркнул, что сейчас в Украине создана надежная и безопасная система идентификации граждан Украины и иностранцев, что является одной из ключевых составляющих национальной безопасности Украины.

В то же время миграционная служба должна смещать приоритеты от организации предоставления административных услуг к противодействию нелегальной миграции — это должно происходить параллельно с ростом сети центров предоставления административных услуг. Деятельность ГМС должна базироваться на прогнозировании миграционных рисков и обеспечении своевременного реагирования на потенциальные угрозы.

Председатель ГМС Наталья Науменко проинформировала, что в 2022 году запланировано провести комплекс мероприятий по оптимизации работы территориальных подразделений ГМС. Это должно стать фундаментом для построения действенной и гибкой структуры службы, которая будет способна оперативно и адекватно реагировать на любые миграционные риски.

Миграционная служба и в дальнейшем будет работать с соблюдением принципов прозрачности, ориентации на результат и доступности для гражданина.

Наряду с этим будет происходить дальнейшая цифровизация услуг, переход к э-сервисной политике по принципам “paperless”, “corruption free” и “fast as possible”.

На коллегии также рассмотрены вопросы, касающиеся информационной безопасности и киберзащиты информационных ресурсов ГМС, оценки деятельности территориальных органов ГМС, сотрудничества в миграционной сфере с другими государственными органами и обеспечение аналитической составляющей в работе миграционной службы.

Добавим

После обострения ситуации на белорусско-польской границе было принято решение об обустройстве и укреплении украинской границы с Беларусью. Как заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, для реализации проекта по обустройству интеллектуальной границы нужно 17 млрд грн.

Министр пояснил, что современные системы видеонаблюдения дают возможность мониторить и выделять объекты на расстоянии от 5 до 15 км от государственной границы, вдоль другой территории, выделять такие объекты, сигнализировать пограничникам и благодаря скоростной дороге, которая будет вдоль государственной границы, в течение 15 минут прибывать на места вероятной опасности. Вдоль границы с РФ и Беларусью, части участка границы которые расположены на открытой местности целесообразно построить транспортный ров шириной 4 метра и глубиной 2 метра для усложнения прорыва механизированных подразделений вражеской армии. Эти и другие меры позволят обезопасить Украину от проникновения нелегальных мигрантов, от диверсионных и расследовательских групп и контрабанды.