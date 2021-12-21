У Тарпана заявляют, что государство якобы должна ему еще 180 млн грн за недостроенный "Глубоководный выпуск"

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Разыскиваемый МВД и Интерполом, подозреваемый в хищении более 300 млн грн на “Глубоководном выпуске” Руслан Тарпан стремится взыскать с государства за этот проваленный и недостроенный объект еще по крайней мере 177 млн грн. Об этом свидетельствуют заявления адвокатов подозреваемого, зафиксированные в тексте постановления Высшего антикоррупционного суда, передает УНН.

Детали

В частности, адвокаты Тарпана указывают, что одному из главных подрядчиков “Глубоководного выпуска” — компании “Ремерцентр” (принадлежит Тарпану, — ред.) государство якобы еще виновато средства. Соответствующие “долги” перед Тарпаном им удалось “зафиксировать” из-за решений хозяйственных судов в 2014-м.

Цитата

“На сегодняшний день ЧП „Ремерцентр“ выполнило более 95 процентов запроектированного объема строительных работ на объекте „Глубоководный выпуск“ на общую сумму 567 191 041,4 гривен. Задолженность государства перед ЧП „Ремерцентр“ за выполненные работы составляет 177 411 423, 87 гривен. Наличие задолженности перед ООО „Ремерцентр“ подтверждена решениями Хозяйственного суда города Киева от 10.12.2014 по делу № 910/19328/14 и от 01.12.2014 по делу № 910/19256/14, которые оставлены без изменений постановлениями Киевского апелляционного хозяйственного суда и Высшего хозяйственного суда Украины”, — указывают адвокаты Тарана.

К теме

На проект “Глубоководный выпуск” государство выделило почти 600 млн грн. Объект строили компании Тарпана, но не завершили его и выпуск не заработал до сих пор. Правоохранители установили четыре схемы хищения средств на этом объекте. Главный подозреваемый в их реализации — Руслан Тарпан и еще 7 других фигурантов. Последних уже судят, а самому Тарпану избирают меру пресечения и разыскивают его через Интерпол.

Также известно

С 2010 — го по 2017-й год (как раз в период пока строили “Глубоководный выпуск” — ред.) иностранные счета Тарпана и его бывшей Оксаны Шишовской пополнились более чем на 10 млн долларов.

Происхождение этих средств также расследуют и правохранители Монако. Они подозревают супругов в легализации незаконно полученных денег, в частности, и из Украины. В результате имущество Шишовской в Монако было арестовано, а сама она оказалась под залогом.

Напомним

О намерениях Тарпана получить еще денег из бюджета на проваленный “Глубоководный выпуск” на днях сообщили и одесские СМИ.



Они информировали, что адвокаты разыскиваемого даже посещают КМУ — с различными предложениями по очередному освоению госсредств. В правительстве эти сведения до сих пор никто не опроверг.

В ВР тем временем заподозрили очередные попытки “замять “дело золотой трубы Тарпана”, а потому инициировали вызов правоохранительных органов отчитаться перед парламентариями.